Aantal afgekeurde briefstemmen in Fryslân snel naar beneden door nieuwe regels

De stemmen worden nog niet geteld, maar wel wordt gekeken of ze aan de eisen voldoen. En dat is nu zo, in de meeste gevallen. Maar ingewikkeld is het wel.

Eelko Bosma houdt toezicht op stembureaus in De Fryske Marren en legt uit hoe het de komende dagen verder gaat. "Alles wat we tot nu toe binnen hebben gekregen, dat hebben we verzameld. Vandaag (dinsdag, red.) zullen we dat vooropenen. Dan zien we of de mensen de stem op de goede manier hebben uitgebracht. Als dat zo is, dan doen we ze in een stemcontainer en morgen (woensdag, red.) zullen we echt tellen", aldus Bosma.