Friese musea en erfgoedinstellingen krijgen schenking uit nalatenschap Van Haersma Buma

Nadat de oud-burgemeester in 1993 met pensioen ging, zette hij zich in voor de Friese geschiedschrijving. Hij was onder andere belangrijk voor het Fries Museum omdat hij altijd bereid was te helpen met onderzoek naar collectieonderdelen. Daarnaast wist hij belangrijk erfgoed voor Fryslân te behouden en te verwerven.

Verschillende Friese musea en instellingen kregen de kans om objecten te selecteren uit het huis van Bernhard van Haersma Buma en zijn vrouw Elly van Haersma Buma-van Werkum (1933-2019) in Leeuwarden.

Het Fries Museum kreeg een 17e-eeuws servet en mesheftje en een leren portefeuille uit 1775. Het Fries Verzetsmuseum kreeg verschillende documenten van Sybrand Marinus van Haersma Buma, de vader van Bernhard. Als burgemeester van Wymbritseradeel kwam Van Haersma Buma openlijk in verzet tegen de Duitse bezetters door het dragen van een speld met de beeltenis van Koningin Wilhelmina. Naar aanleiding hiervan werd hij gearresteerd. Het verzetsmuseum kreeg brieven die hij schreef aan zijn vrouw vanuit gevangenschap, en speelgoed en een handgeschreven bevrijdingsvlag van zoon Bernhard.