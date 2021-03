Advocaten in Vidar-zaak zetten vraagtekens bij toestemming voor criminele burgerinfiltrant

"Wat een belangrijke voorwaarde is, is dat de minister toestemming geeft voor de inzet van een criminele burgerinfiltrant. Op basis van dat wat de minister in zijn briefje hier heeft laten weten kun je vraagtekens zetten of de minister hier daadwerkelijk toestemming geeft voor die inzet", zegt advocaat Erik Stoeten.

Er zijn deze week drie dagen uitgetrokken voor de pro-formazittingen van dertien verdachten. In totaal zijn er 22 verdachten in de zaak. Pas na de zomer wordt de zaak inhoudelijk behandeld.