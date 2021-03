Wandeltochten 'Lopend Vuur' komen bij elkaar bij 'tentenkampement' in Den Haag

Elke dag zijn er minstens vier wandeltochten gehouden en in totaal 70 wakes. Daar hebben volgens de organisatie ruim 3.500 mensen aan meegedaan. "Zeker in coronatijd is dat heel veel. Dat geeft ook aan: hoezo geen draagvlak voor humaan migratiebeleid?", zegt een van de organisatoren, Klaas de Haan.

"Wat er op dit moment gebeurt is een grote tragedie aan onze Europese grenzen. Ik zeg met opzet onze, want de Europese Unie dat zijn wij. Wat wij daar doen is: we laten mensen creperen in kampen, boten met kinderen drukken we weer terug de zee in en die laten we voor onze ogen verdrinken. Dat gebeurt, deze wantoestanden. Dat wordt getolereerd", zegt De Haan.

Mensenrechten

"Wij willen in een land leven waar de menselijkheid voorop staat. Waar de universele verklaring van de rechten van de mens, die in 1948 door ons is ondertekend, nagekomen wordt. Dat gebeurt op dit moment niet", vindt hij.

Het slotstuk van Lopend Vuur is dinsdag in Den Haag. "Op het plein vlak bij het Binnenhof hebben we geprobeerd Moria na te bouwen. Er zijn meerdere sprekers en we hebben verschillende politici uitgenodigd. Die komen ook te spreken. De Lopende Vuren worden aan deze mensen overhandigd. En er wordt een oproep gedaan: alsjeblieft, respecteer deze mensenrechten, die we allemaal hebben, maar deze mensen ook."