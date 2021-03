Meer meldingen op milieu-alarmnummer FUMO in 2020

Bedrijven moeten zelf ongewone milieuvoorvallen doorgeven via het milieu-alarmnummer. Daarbij gaat het om storing in het proces waardoor er geluidsoverlast ontstaat of onbedoelde lozingen in het water of het riool. In 2020 kreeg de FUMO 273 meldingen van bedrijven. Zo deed Omrin een melding dat een deel van het afval op Ecopark de Wierde 's nachts van het stort was geschoven en in de ringsloot was belang.

Het milieu-alarmnummer staat in 2021 ook weer open. De FUMO benadrukt dat het nummer alleen is bedoeld om overlast van bedrijven te melden. Voor klachten veroorzaakt door particulieren, zoals hondenpoep, zwerfafval of overlast van buren, kunnen mensen terecht bij hun gemeente.