VNO-NCW roept 16 maart uit tot 'Dag van de ondernemers die het moeilijk hebben'

VNO-NCW roept in coronatijd op tot solidariteit met getroffen ondernemers en roept op tot lokaal kopen en kopen bij ondernemingen die het moeilijk hebben. "Ik vind dat we vandaag best eens stil mogen staan bij alle mensen die toen al hun zaak moesten sluiten", zegt Sieger Dijkstra van VNO-NCW. "Zij verdienen een hart onder de riem en wat steun. We kunnen niet alleen naar Den Haag kijken, we moeten ook zelf kijken hoe we ondernemers aan een stukje omzet kunnen helpen."

Mentale steun

Dat kan volgens Dijkstra bijvoorbeeld door ondernemers in de buurt te bellen en even langs te gaan. Of door lokaal een bos bloemen voor hen te kopen. Maar ook door te vragen hoe het met hen gaat en of je wat voor hen kunt doen. Die mentale steun helpt de ondernemers volgens VNO-NCW door de coronacrisis heen.

De werkgeversorganisatie ziet al veel mooie initiatieven ontstaan, zoals in Gorredijk, waar ondernemersverenigingen hun leden en klanten vragen om noodlijdende ondernemers te steunen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met crowdfunding, waarvan de opbrengst oploopt tot de 70.000 euro. Of een vriendengroep in Leeuwarden die bij een brouwerij in Harlingen bier inkocht voor de eigenaar van een restaurant in Leeuwarden, waarmee hij wat extra's kan verdienen.

"Dat is echt ondernemerschap: initiatiefrijk, innovatief en samen. Want alleen zo komen we de crisis door", schrijft VNO-NCW.