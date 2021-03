Coaches van het CNV bieden luisterend oor voor zorgmedewerkers

Mensen die ergens over willen praten of gewoon hun verhaal kwijt willen, kunnen bij de bond terecht, of zij er nu lid van zijn of niet. "Wij vonden het belangrijk om er te zijn voor mensen die hun verhaal kwijt willen", vervolgt Westerlaken. Zorgmedewerkers kunnen in die gesprekken stoom afblazen, zodat de druk in coronatijd niet te hoog wordt voor hen. "Het gaat om professionele coaches die vrijwillig een luisterend oor bieden."

Het CNV ziet dat honderden zorgmedewerkers op dit moment behoefte hebben aan zo'n gesprek. "Zij kunnen dus snel aan een coach worden gekoppeld." Maar de vakbond denkt dat dat aantal snel zal oplopen, omdat de situatie steeds nijpender wordt.

Anoniem

Veel zorginstellingen hebben zelf ook coaches in huis waar medewerkers mee kunnen praten, maar daar is vaak minder capaciteit voor vanwege de coronacrisis. "Er zijn ook kleinere organisaties die dat moeilijker zelf kunnen regelen", zegt Westerlaken. Mensen hoeven niet bang te zijn dat hun baas erachter komt dat ze contact hebben opgenomen met het CNV. "Als je contact met ons opneemt, weet niemand daarvan, behalve jij en je coach."