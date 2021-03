Grootschalig onderzoek naar trekvissen aan de Waddenkust

Marieke Meerman is een van de twintig studenten die nu al meer dan drie weken praktijkervaring opdoen aan de Waddenzee. Dat Meerman nu aan zee terug is te vinden, is een beetje ongewoon voor haar: "Dit is een hele andere tak van sport, want ik ben een bos en natuurbeheerstudent. Ik kom weinig met de zee in aanraking, maar dit was echt wel een kans die we met beide handen hebben aangegrepen."

Docent en onderzoeker Jeroen Huisman is blij dat hij haar en alle andere studenten zo kan inzetten. Vrijwilligers gebruiken weer andere onderzoeksmethoden en er liggen ook nog veel gegevens van jarenlang onderzoek bij de gemalen. Als je dat allemaal bij elkaar gebruikt om inzicht te krijgen, helpt dat zeer, volgens Huisman: "Juist die combinatie maakt het zo ontzettend waardevol."

Kleren uittrekken

Inmiddels is het bijna doodtij en de twee studenten kijken verbaasd naar een klein groepje wandelaars dat achter een stenen weggetje steeds meer kleding uittrekt. Het groepje laat zien dat er meer dan alleen vissen en vogels op het Wad zwemmen in de lente, want een van hen springt in een badpak zo de Waddenzee in met een routine die verraadt dat zij dat niet voor het eerst doet.