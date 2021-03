Pol maakt bezwaar tegen komst veemarkt op Leeuwarder industrieterrein

De veemarkt wordt de buurman van Pol, aan de Siriusweg. Maar dat bedrijf is bang voor een toename van stank, stof en lawaai van de koeien. Het bedrijf vreest ook dat de veemarkt de komende jaren fors zal groeien, waardoor de verwachte overlast nog groter wordt. Voorzitter Kingma van de veemarkt bestrijdt dat en zegt ook dat het met de overlast flink zal meevallen.

"Het zal de komende jaren eerder afnemen dat toenemen. En met het koeiengeloei valt het ook wel mee", zegt Kingma. "Wel komen er tegenwoordig veel meer schapen en kalveren op de markt dan koeien. En alle dieren worden inpandig geladen en gelost. Dat zijn nu eenmaal de regels van de NVWA. Maar een veemarkt blijft nodig. Want een koe kun je moeilijk per post versturen en een kalf niet per email."

De aanleg van het nieuwe gebouw is in volle gang. De verwachting is dat het over een maand klaar is.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.