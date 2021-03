Fries Museum krijgt 400.000 euro van BankGiro Loterij

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft 400.000 euro gekregen van de BankGiro Loterij. Het museum is vaste partner van de loterij en ontvangt daarom jaarlijks een bijdrage van 200.000 euro van de loterij. Voor 2020 kwam daar nog eens ruim twee ton bij. Dat geld is ingebracht door deelnemers die kunnen meestemmen waar het geld naartoe gaat.