VIDEO: “Ik had altijd buikpijn als ik ernaartoe ging”, het verhaal van Nican

Toen hij nog een klein mannetje was, is de nu 16-jarige Nican uit huis geplaatst. In de tweede aflevering van het programma Fan Binnenút vertelt hij zijn verhaal. Nicans jeugdbeschermer Ron, 'myn maat' zoals Nican hem noemt, vertelt hoe het is gegaan en waarom dit nodig was. Nican zelf praat over wat het met hem heeft gedaan, en over zijn besluit om geen contact meer te hebben met zijn ouders.