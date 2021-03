Burgemeester Van der Zwan wil dat ongeldige briefstemmen worden meegeteld

Bij de gemeente zijn ze bezig met de vooropening van de brieven. Zo kunnen ze kijken of stemmen in de goede envelop zitten. Van der Zwan legt uit waarom een stem ongeldig kan zijn: "Soms ontbreekt het stembiljet. Soms is het zo dat er in de envelop voor het stembiljet de donorverklaring is gestopt, want blijkbaar zijn die in dezelfde week verstuurd. Maar meestal is het zo dat het stembiljet en de stempas in een en dezelfde envelop zijn gestopt. Dan mag je die niet openmaken, want dan is het stemgeheim niet gegarandeerd."