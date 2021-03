Tweede Kamerverkiezingen: Wat valt er voor een Fries te kiezen?

Of het Fries zelf weer terugkomt in de partijprogramma's verschilt per partij. We hebben van de 37 partijprogramma's, 20 partijprogramma's onderzocht. De reden daarvoor is dat deze partijprogramma's wel volledig waren, en er met name van de kleine partijen geen volledig partijprogramma terug te vinden was. In totaal kwam er in 10 partijprogramma's iets over Fryslân terug. Denk aan taal, leefbaarheid en of er een aquaduct op de A6 moet komen. In totaal viel het woord Friesland/Fryslân/Fries/Frysk/Fryske 19 keer.

Opvallend is dat er één partij is die haar volledige programma in het Fries heeft en dat is de Partij voor de Dieren. De VVD, GroenLinks en de Boer Burger Beweging hebben een samenvatting in het Fries.

Als drie thema's kregen wij vooral de Lelylijn, leefbaarheid en de natuur terug. Het Fries kwam wel eens terug maar stond niet centraal.