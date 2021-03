Riemer van der Velde doet oproep: "Verdomme, laten we die club helpen"

Het is met pijn in het hart, maar Van der Velde is niet zo positief over de toekomst van zijn club. Sterker nog: als het zo doorgaat bestaat de club in de toekomst niet meer, volgens de erevoorzitter. "Als er geen verandering in komt, is Heerenveen op termijn gedoemd om ermee te stoppen. Als je elk jaar je kroonjuwelen verkoopt, dan heb je geen fatsoenlijk elftal meer. Dan ga je naar de eerste divisie, dan woon je in een te groot stadion en dan kan je het niet meer voor elkaar krijgen."

Oorzaak daarvan is het grote operationele tekort van Heerenveen, dat boven de zes miljoen per jaar ligt. Bij wedstrijden zit het stadion, voor corona, nog maar voor de helft vol en van de sponsoren is tweederde volgens Van der Velde gestopt. Er moet wat gebeuren en dus doet Van der Velde een oproep. Hij hoopt dat algemeen directeur Cees Roozemond eens om tafel wil met de 'Groep Riemer', die twee jaar geleden een plan bij de club heeft neergelegd.