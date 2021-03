LTO wil overleg met landbouwministerie over rechterlijk verbod op bouw veestal in Ee

Een bestuursrechter in Groningen zette eind vorige week een streep door de natuurvergunning voor de nieuwe koeienstal in Ee. De rechter zet vraagtekens bij de maatregelen die in de stal genomen zijn om de stikstofuitstoot te verminderen. In landbouwkringen bestaat de zorg dat de uitspraak grote gevolgen zal hebben voor eventuele nieuwbouw- en uitbreidingsplannen van boeren. Ook bestaat de angst dat boeren die nog geen natuurvergunning hebben, die ook niet meer krijgen.

De rechtszaak werd aangespannen door omwonenden en een aantal organisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB). Die organisatie van voorman Johan Vollebroek zorgde er twee jaar geleden al voor dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State in de prullenbak werd gegooid. Dat had grote gevolgen voor de hele Nederlandse economie en zorgde ervoor dat we nu allemaal weten dat er een stikstofprobleem is.

De provincie wil de komende tijd bekijken wat de gevolgen van de rechterlijke uitspraak zijn en ook of er hoger beroep aangetekend kan worden, zegt een woordvoerder van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Tot die tijd wil de provincie verder niet op de uitspraak reageren.