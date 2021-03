Inwoners: Gemeente moet zwembad Menaam redden

Al meer dan een halve eeuw fietsen duizenden kinderen uit onder andere Bitgum, Deinum en zelfs Leeuwarden naar Menaam on te zwemmen. Nu het bad steun nodig heeft, komen inwoners in actie. Met een petitie roepen ze de gemeente op om positief te stemmen over de financiële steun. In twee dagen leverde dat ruim duizend reacties op.

Esther Keizer van de actiegroep is daar heel blij mee. "Dit hadden we niet gedacht, dat het zo snel zou gaan.: Een politieke reactie is er nog niet.