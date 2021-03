Groot stuk strand op Ameland weggespoeld

Zand zakt hier vaker in de zee, want het gaat heel steil naar beneden en in de geul is het wel 25 meter diep. Golfslag, een sterke stroming en veel wind zorgen dan voor afslag. Het is niet ver van de plek waar vroeger de reddingsboten in het water werden gelaten. In 1979 verdronken daar acht paarden vanwege een onverwacht gat in het strand. Het blijft een riskante locatie, al kan er nu wel weer veilig worden gewandeld.