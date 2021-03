Smals komt na de zomer met nieuwe plannen voor zandwinning IJsselmeer

Een meerderheid in de gemeenteraad van De Fryske Marren stemde begin 2019 tegen het vaststellen van het bestemmingsplan dat de zandwinning voor de kust van Gaasterland mogelijk moest maken. Volgens het bedrijf was dat besluit gebaseerde op de mening van 'de bangen en de bozen' en was er geen enkel deugdelijk bewijs voor.

Het bedrijf had al miljoenen geïnvesteerd in de plannen voor de zandwinning in het IJsselmeer. Nu wil het op een duurzame manier toch zand winnen. Een exacte datum voor het presenteren van de plannen is nog niet bekend.