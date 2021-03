Harlingen laatste gemeente zonder eerste ei

Het eerste ei van Ooststellingwerf werd gevonden door Marco Hoekstrra (44) en Jan Nutma (29). Hoekstra was tot een paar jaar geleden vrijwilliger voor het vogelwachtersbond BFVW. Hij zocht niet naar eerste eieren, maar controleerde of alles in orde was. Nutma was stagiair bij het BFVW.

Het was voor Hoekstra de eerste keer dat hij een eerste ei in een gemeente vond. Nutma vond vorig jaar ok al het eerste ei van Ooststellingwerf, en dit weekend vond hij het eerste ei van Noardeast-Fryslân.

Kievitseierenkaart

Kijk op deze kaart in welke gemeenten al een eerste kievitsei gevonden is. Groen wijst op het eerste kievitsei van Fryslân, blauw op het eerste kievitsei in een gemeente en rood betekent dat er nog geen eerste ei gevonden is in de betreffende gemeente: