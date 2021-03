Kimswerd ziet door de kabouters het bos niet meer

Schoolkinderen die van thuis kabouters meemenen voor De Haan, maar ook mensen die bellen om kabouters te doneren: uit alle hoeken van de provincie krijgt de initiatiefnemer van het kabouterbos in Kimswerd steun. De Haan is blij met alle reacties. "Ik vind het hartverwarmend. Dit is echt geweldig!"

Veilig in de bijkeuken

Er worden niet alleen kabouters bij De Haan thuis gebracht, mensen zetten ze ook zelfstandig in het bos neer. De Haan vindt dat prima, maar ook een beetje spannend. "Als we weten wie de vernielers zijn, moeten we erop vertrouwen dat het niet weer gebeurt. Maar zolang de vandalen niet getraceerd zijn, houd ik de kabouters die ik krijg liever nog even thuis in de bijkeuken.

Een waar paradijsje

De Haan raadt iedereen aan om even naar het bos in Kimswerd te gaan. "Het is nu genieten in het bos, met alle vogels die daar zingen, en alle kabouters die er staan. Het is een waar paradijsje."