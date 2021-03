Historische verkiezingen: Breien in afwachting van vroege stemmers

"Je moet je tijd altijd nuttig besteden", zegt Anne Marie Wijnia van het stembureau in It Dielshûs in Wommels. "Maar een sjaal krijg ik vandaag niet af. We praten ook een heleboel."

In Wergea werd eerder op de dag ook al niet veel drukte verwacht. Daar had één van de leden van het stembureau maar een boek meegenomen. "Wie weet krijg ik het vandaag nog uit."

In verband met het coronavirus zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer dit jaar verspreid over meerdere dagen, en er kon ook per post gestemd worden. Dat is nog nooit eerder zo geweest.

Wie verkouden is moet thuisblijven, maar gezondheid wordt niet gecontroleerd

In de stembureau's zijn maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Stemmers moeten een mondkampje op, handen wassen, en vantevoren ook vragen over de gezondheid beantwoorden. Wie verkouden is, mag er niet in.

Daar wordt niet naar gevraagd, zegt verslaggever Hayo Bootsma, die stembureau's heeft gezien in xe gemeenten Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. "Er zit een stukje eigen verantwoordelijkheid in", zegt hij. Wie verkouden is, wordt opgeroepen om iemand anders te machtigen.

De stemlokalen moeten regelmatig worden schoongemaakt. In acht Friese gemeenten mogen kiezers heet rode potlood meenemen nadat ze ermee gestemd hebben. In de hele provincie liggen meer dan 125.000 rode potloden klaar.