Drieduizend Friezen moeten langer wachten op coronavaccin vanwege stilleggen AstraZeneca

In Nederland wordt sinds zondag geen vaccin van AstraZeneca meer gebruikt. Dat besluit duurt tot en met 28 maart. De afgelopen weken werd het vaccin echter volop gebruikt om mensen te vaccineren. Zo'n 7.000 mensen in Fryslân hebben het AstraZeneca-vaccin al gekregen. Dat zijn vooral mensen die werken in de zorg, ouderen en mensen met een verstandelijke handicap. Wereldwijd gaat het om 17 miljoen mensen die met dit type vaccin zijn ingeënt.

"Gewoon veilig"

Iedereen die een uitnodiging heeft gekregen van de GGD voor het AstraZeneca-vaccin heeft inmiddels bericht gehad dat de afspraak niet doorgaat. Woordvoerder Nils van Mourik van de GGD snapt dat mensen zorgen hebben. "Het vaccin is gewoon veilig, maar dit wordt gedaan uit voorzorg. Maar ik snap dat mensen toch twijfels hebben. We wachten de uitkomsten van het onderzoek deze twee weken af om daarna te zien hoe we verder gaan."

Wel klachten?

Mensen die al wel ingeënt zijn met AstraZenenca lopen volgens Van Mourik geen extra risico. "Wanneer je bijwerkingen hebt, dan kun je een melding doen bij bijwerkingscentrum Lareb. Of bel met de huisarts wanneer het nodig is." Van Mourik hoopt zelf dat er zo snel mogelijk weer geprikt kan worden met het vaccin, wanneer blijkt dat het veilig is. "Alle vaccins die we krijgen, kunnen we goed gebruiken. We hebben onze priklocaties goed op orde en er zijn genoeg mensen beschikbaar om te prikken."

Naar verwachting wordt er de komende dagen meer duidelijk over het AstraZeneca-vaccin.