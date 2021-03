Bevrijdingsfestival Fryslân: "Meld 4 en 5 mei-projecten bij ons aan"

Voorstellingen opnieuw uitgesteld

In het kader van de jubileum-herdenking zouden er ook drie voorstellingen worden gespeeld. Vorig jaar ging dat niet door en is alles verplaatst naar dit voorjaar. Maar ook nu kan niet alles doorgaan. De voorstelling 'De terugkeer van de Joodse kinderen' wordt uitgesteld tot dit najaar of volgend voorjaar en de voorstelling 'De Joodse bruiloft' wordt opgeschoven naar oktober. Alleen de voorstelling 'Skaad' lijkt vooralsnog wel door te gaan. Het is de bedoeling dat het stuk twee keer per dag wordt gespeeld voor 30 mensen. De première is op 16 april.