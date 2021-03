Supportersvereniging Nieuw Noord wil in gesprek met SC Heerenveen: "De maat is vol"

Supportersvereniging Nieuw Noord wil in gesprek met de directie, de trainer en de aanvoerder van SC Heerenveen. De supporters missen de strijd, de passie en de beleving bij de spelers. Na het teleurstellende 3-1 verlies tegen laagvlieger Willem II afgelopen zaterdag is de maat vol, schrijft de vereniging op haar website. "Het is tijd om de ogen te openen en mei inoar met passie, strijd en beleving voor onze club te vechten!"