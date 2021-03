Nog niet veel aanloop bij stembureau in Wergea: "Ik heb m'n boek maar meegenomen"

Rond half acht was het maandagochtend nog rustig op het stembureau. Toch waren de vrijwilligers al druk met de voorbereidingen. Eén van hen is Rolf Westerveld. Hij is sinds 2009 voorzitter op het stembureau in Wergea. "Net als ieder jaar is het mijn taak om te controleren dat de orde hier gehandhaafd blijft en te controleren of mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Daarvoor moeten mensen soms even hun mondkapje afzetten."

Op leeftijd

Paule Schaap is voor het eerst vrijwilliger op het stembureau in Wergea. Ze werkt bij de provincie Fryslân en helpt omdat er dit jaar extra vrijwilligers nodig zijn. "Ik weet uit eigen ervaring dat de vrijwilligers op een stembureau meestal al aardig op leeftijd zijn, dus die zullen wellicht niet zo happig zijn om dit jaar te helpen. Vandaar dat ik me aanmeld om te helpen."