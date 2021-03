Zorgen bij It Fryske Gea over coronadrukte tijdens het broedseizoen

Om vogels en andere dieren te beschermen om rustig te broeden of te jongen, heeft It Fryske Gea een aantal gebieden afgesloten. Maar de meeste gebieden blijven ook in de lente gewoon open. Jongsma: "We roepen mensen op om zo rustig mogelijk onze gebieden te bezoeken. Als gastheer leggen we mensen uit wat er wel en niet kan. Bij ieder gebied staat een bord met daarop de spelregels."

Spelregels

Eén van die regels is bijvoorbeeld om de hond aangelijnd te houden of helemaal thuis te laten. Jongsma heeft nog meer tips. "Zoek een andere wandelplek wanneer het ergens heel druk is. En doe dat zo veel mogelijk in je eigen regio, dus ga niet een stuk rijden om ergens te wandelen."

Tot half juli

Veel mensen denken dat het broedseizoen ook snel weer klaar is, maar dat is niet het geval. "Het broedseizoen begint half maart en eindigt half juli, maar dat verschilt ook per vogelsoort", legt Jongsma uit. "We hebben nog twee vacatures openstaan voor toezichthouders. Dus wie interesse heeft om ons te helpen, kijk vooral even op onze website."