Een familievlog om het Fries onder de aandacht te brengen

De vlogs worden gefilmd door Tsjits zelf, maar wordt gemaakt in samenwerking met Omrop Fryslân. Het idee kwam onder andere van programmamaker Halbe Piter Claus. "Ik verbaasde mij er over dat er nog geen familievlogs waren in het Fries en volgens mij heeft dat voor een deel te maken met geld. Het kost gewoon veel geld en tijd om zo'n vlog op dagelijkse basis te maken, want je bent er iedere dag mee bezig."

Volgens Claus betekent dat dat de mensen die op YouTube of andere kanalen de vlogs zien, altijd maar Engelstalige of Nederlandstalige filmpjes te zien krijgt en nooit iets in het Fries. En dat is jammer, zo vindt Claus.

De Tsjitsvlog, zoals de familievlog heet, is met name bedoeld voor kinderen en draait echt om de dagelijkse taken van de familie. "Zo waren we een paar weken gelden te vinden op het ijs en dan gaat de camera dus gewoon mee", zegt Tsjits. Omdat ze zelf al veel van hun privéleven deelde, hoefde ze er niet lang over na te denken om aan het project mee te doen. Maar ook Jelke en de kinderen moesten het goed vinden, maar dat was geen probleem. Jelke: "Er staat toch al zoveel online, dus waarom dit ook niet."