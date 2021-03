Fryske boekewike groot succes: ook Friese boeken populair

Op verzoek van Boeken fan Fryslân heeft Hilda Talsma het Friese boek Lockdownleafde geschreven. Iedereen die afgelopen week een boek kocht, Nederlands of Fries, kreeg Lockdownleafde cadeau. De organisatie had in eerste instantie 1.000 boeken laten drukken, maar die ware binnen de kortste keren op. Ze hebben toen nog 500 boeken bij laten maken.

Friese roman zit in de lift

Wat opvalt, is dat niet alleen Nederlandse boeken meer worden gelezen, maar ook de Friese boeken. Boekwinkel Planteyn in Gorredijk is een van de winkels die meedeed aan de Fryske boekewike. Eigenaar Linda Eppenga ziet ook een toename in het aantal Friese boeken dat wordt gekocht. "De Friese kinderboeken en de non-fictie gaat het hele jaar wel door, maar de Friese roman was de laatste jaren wat minder populair. Er zijn nu een aantal nieuwe auteurs die een groter en breder publiek aanspreken. Je kunt echt wel merken dat de Friese roman weer in de lift zit."

De organisatie is blij dat de Fryske boekewike zo'n succes is, zegt ook Ida Heddema van de Afûk en Boeken fan Fryslân. "We hebben nog nooit zoveel Friese boeken verkocht. De schrijvers en boekwinkels zijn enthousiast en het is heel leuk opgepakt", zegt Heddema. De Afûk vindt het belangrijk dat er Fries wordt gelezen. "Fries is onderdeel van onze cultuur en identiteit. En je leert er ook weer van, want de boeken doen je eigenlijk weer aan jouw taal herinneren."