Honderden mensen doen mee aan 'klimaatalarm' bij de Oldehove in Leeuwarden

Durk Kuiken van klimaatcoalitie Fryslân was erg te spreken over de opkomst. "Een mooi contrast met vrijdag. Toen trok Forum veel mensen die de klimaatverandering ontkennen. Vandaag (zondag, red.) kun je zien dat er in Fryslân ook veel mensen zijn die zich wel zorgen maken over het klimaat."

De demonstranten werden toegesproken door onder andere professor Theunis Piersma. Hij maakt zich zorgen over de klimaatverandering, die volgens zijn gegevens 'in volle gang' is. "Wij zullen echt moeten vernaderen. We warme zomer van 2020 is misschien wel een van de koelste van de komende 100 jaar."

Geen stemadvies

De deelnemers werden door de studenten van Friday for Future opgeroepen om bij de verkiezingen van komende woensdag goed om het klimaat te denken. "Een stemadvies geven we niet", zegt Kuiken. "De mensen die hier zijn weten zelf heel goed welke partij ze niet moeten stemmen als het om het klimaat gaat."

Naast toespraken waren er ook muzikale bijdrages van Nynke Laverman en het duo Syb van der Ploeg en Piter Wilkens. Naast Leeuwarden was er ook in tientallen andere steden in Nederland een klimaatalarm.