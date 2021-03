RIVM: 321 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, hoogste aantal sinds 8 januari

Het RIVM meldt zondag 321 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân. Dat zijn 95 meer dan zaterdag, toen waren er 226 nieuwe besmettingen. Sinds het begin van de coronacrisis werd maar op twee dagen een hoger aantal gemeld. In de afgelopen week zijn er per dag gemiddeld 199 besmettingen geconstateerd.

Het dagelijkse aantal besmettingen van de laatste drie weken (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):