Friese Kamerkandidaten: "Boer verdient eerlijke prijs"

Douwe de Vries uit Hallum, die met een eigen campagne als extra Fries voor het CDA in de Kamer probeert te komen, wees vooral op de keten "Van grond tot mond". Volgens De Vries moet daarin het nodige gebeuren om tot een eerlijkere prijs voor de boer te komen. "Maar ook de consument moet zijn rol pakken, want die kiest te makkelijk voor het product met de laagste prijs."

Drachtster Ramon Vos van de SP vindt dat we 'niet meer van het land moeten halen, dan dat het land zelf kan dragen'. "Er komt een hele klimaatcrisis aan -als we daar niet al in zitten- waarvoor je de ogen niet kunt sluiten. Het is te gemakkelijk om tegen agrariërs te zeggen: lossen jullie dat maar even op. Het is een veel breder maatschappelijk probleem, dat je oplost door de macht van de grote bedrijven te breken. Boeren werken zich kapot, maar het levert nu veel te weinig op. Kleinschaliger en circulair, dat is de toekomst."

Kamerlid Aukje de Vries vindt dat de boeren bij haar VVD nog goed terecht kunnen. "Maar ik begrijp de frustratie van de boeren wel. Ze worden steeds weer met bakken regels geconfronteerd en moeten zich daar dan maar mee redden. Nu ook weer vanwege de weidevogels. Er wordt meteen weer alleen naar de boer gekeken, die moet het maar oplossen, terwijl er bijvoorbeeld niet naar de aanpak van predatoren gekeken wordt. Praat met de boeren, zou ik zeggen en kom met een beter plan."