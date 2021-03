Sander Arends net onderuit in finale ATP-toernooi Marseille

Het was voor Arends de derde keer dat hij in de finale van een ATP-toernooi stond. Hij won nog geen enkele keer.

Ook zondag zat winst er niet in voor de Leeuwarder, hoewel het een spannende finale was. Arends en Pel kregen geen kans op de opslag van de tegenstander. Waar Glasspool en Heliovaara 1 van de 6 breakpoints pakten, kregen de Nederlanders niet eens een breakpoint.

Ondanks het verlies in de finale, kunnen Arends en Pel heel tevreden zijn over afgelopen week. Ze pakten drie keer en knappe overwinning en stonden voor het eerst als duo in een finale op het hoogste niveau.