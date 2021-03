Hinne Bokma neemt na 23 jaar afscheid van zijn krant Op 'e Skille

Al in zijn jeugd kwam Hinne Bokma in aanraking met de Greidhoeke-krante omdat zijn vader in de redactiecommissie zat. Dat was begin jaren '60. Hinne ging zelf ook de journalistiek in. Hij werkte bij het Friesch Dagblad waar hij inmiddels al met pensioen is.

Maar eind jaren '90 kwam Op 'e Skille weer op zijn pad. Hij nam de krant over en verzorgde het gebied van de Greidhoeke van nieuws en mooie verhalen. De oplage van de krant is 5900 en wordt door zo'n 40 bezorgers huis aan huis gebracht. De advertenties leveren het geld op, de krant komt gratis in de bus.