Streekproducten verkopen beter in coronatijd

Veel mensen willen de lokale ondernemers die het droog hebben steunen. Bovendien willen veel mensen niet te ver reizen, vinden ze de drukte in de supermarkt niet prettig en gaan ze liever naar een klein winkeltje of kopen ze aan de deur. Bij Buurvrouw Durkje kan dat op zaterdagochtend. Bovendien verkoopt het zuivelbedrijf de producten via 'De Streekboer'.

'Buurvrouw Durkje'

Durkje Brouwer-de Koning is naast haar werk op de boerderij ook arts-assistent in het ziekenhuis in Sneek. Een combinatie die ze niet graag wil missen: "Van jongs af aan wil ik al boerin worden. Maar m'n moeder vond dat ik wat achter de hand moest hebben en daarom heb ik wel doorgeleerd. Ik werk in het ziekenhuis als 'physician assistant' maar dat is zo'n moeilijk woord, dus zeg maar gewoon arts-assistent", lacht ze. "In het ziekenhuis werk ik vooral met het hoofd en ik ga met mensen om. Dat vind ik heel leuk om te doen en dat is een prachtige afwisseling met het werk hier op de boerderij."

Moeder Trientsje en Durkje haar man André zitten ook in het bedrijf. "Mijn moeder maakt kaas en allerlei vla- en yoghurtproducten en André zorgt voor de machines." Het biologische zuivelbedrijf heeft een vast ritme. Elke dag van de week is duidelijk wat er moet gebeuren. Op dinsdag worden bijvoorbeeld de flessen met melk gevuld en maakt een jonge medewerkster toetjes van slagroom. "We proberen zondag vrij te houden, maar dat lukt niet altijd", zegt Durkje, die zichtbaar met heel veel plezier vertelt over haar bedrijf.

Stadsboerderij 'De Sibbe'

Ook bij 'De Marren', het keurmerk voor streekproducten in het merengebied van Fryslân, merken ze de populariteit van lokale producten. Johannes Lankaster is coördinator van 'De Marren' en heeft zelf een stadsboerderij onder de rook van Sneek in Loënga. 'De Sibbe' heet de boerderij, wat (verre) familie, generaties betekent. De naam is zo gekozen omdat de toekomst centraal staat: wat laten wij achter voor de kinderen van de kinderen van onze kinderen.

In het boerderijwinkeltje verkopen Johannes Lankaster en zijn vrouw Herma Lenten producten die door kleine ondernemers gemaakt zijn. Bovendien zijn ze bezig met het aanleggen van een 'voedselbos', hebben ze een grote volkstuin, gebruiken ze de stront van de paarden als mest, zorgen ze zelf voor de energievoorziening door zonnepanelen en runnen ze zomers een minicamping.

Lankaster vindt dat we terug moeten naar veel kleinschaligere bedrijven. "De voedselindustrie is veel te groot geworden met allerlei ingewikkelde regels. Als je duurzaam wilt dan moet je terug naar dicht bij huis produceren én kopen." Lankaster wil zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. "De appelboom in mijn voedselbos groeit dankzij de mest van mijn paarden. Ik kan de appels persen met behulp van de stroom die ik zelf opgewekt heb. En vervolgens serveer ik mijn campinggasten een glaasje appelsap op mijn terras. Dat is toch prachtig?"

Streekkeurmerk

'Buurvrouw Durkje' en stadsboerderij 'De Sibbe' hebben beide het streekkeurmerk van 'De Marren', dat is een initiatief om producenten van streekproducten bij elkaar te brengen en te steunen bij het verkopen van de producten. Door het keurmerk is het voor de consument duidelijk dat het om een streekproduct gaat dat duurzaam gemaakt is. Zo moet de ontwikkeling van streekproducten uit het Friese merengebied gestimuleerd worden. Denk maar aan vis van de vissers uit Laaksum, Koudumer boontjes en bloemkool en natuurlijk allemaal zuivel- en vleesproducten van de veeboeren.