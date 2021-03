Omrop Fryslân zendt elke zondag live vanaf 10.00 uur een kerkdienst uit. Deze zondag is dat vanuit de Oase, de kerk van de protestantse gemeente in Drachten. Hans de Jong en Jan Tempelman zijn de voorgangers. Orgelist is Feikje de Jong-Boukes en er is muzikale medewerking van het Oase Combo.