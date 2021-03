TERUGBLIK: Friezen in de Tweede Kamer

De kans is groot dat volgende week weer een aantal Friezen een zetel krijgt als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. In deze terugblik een paar Friese Tweede Kamerleden uit eerdere jaren. Zoals Annemarie Jorritsma die in 1990 nog gewoon op het Binnenhof kon parkeren voor ze aan de slag ging als kamerlid voor de VVD.