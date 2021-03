Rechtbankbesluit tegen uitbreiding melkveehouderij is 'nieuwe bom onder stikstofbeleid'

De advocaat van de provincie zei op de zitting dat de vergunning verleend kon worde omdat de veehouder zogenaamde 'emissiereductietechnieken' zou gebruiken. Met andere woorden: maatregels waarbij de stikstofuitstoot niet hoger wordt, ondanks het houden van meer dieren. In Nederland mogen alleen nog maar natuurvergunningen voor nieuwe veestallen verleend worden, als zulke technieken gebruikt worden.

Al langer twijfels over effectiviteit

Deskundigen hebben al langer twijfels over de effectiviteit van zulke technieken, zei de advocaat van Mobilisation for the Environment (MOB). Onderzoeken van de Wageningen Universiteit en het CBS zouden aantonen dat er "ernstige twijfels bestaan" over de werking ervan.

De rechter oordeelt dat de provincie Fryslân "ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat het zeker is dat er ten gevolge van het onderhavige project geen significante gevolgen kunnen optreden op de betrokken Natura-2000 gebieden". Het besluit om de vergunning te verlenen is daarom vernietigd.