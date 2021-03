Bochniewicz boos om tegengoals: "Te makkelijk om tegen ons te scoren"

Bij verdediger Pawel Bochniewicz overheerst niet alleen teleurstelling. "Ik ben boos, natuurlijk ben ik boos. Ik had het gevoel dat we deze wedstrijd konden winnen. We hadden meer balbezit, als team waren we beter. Maar het resultaat is 3-1, dus het doet er niet toe hoe we hebben gespeeld."

Volgens Bochniewicz ligt dat onder meer aan de concentratie bij hem en zijn ploeggenoten. "Soms verloren we de bal en gaven we ze veel ruimte. Die ruimte gebruikten ze om de goals te maken. Het was te gemakkelijk om tegen ons te scoren", zegt de Poolse international.