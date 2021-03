SC Heerenveen verliest van laagvlieger in vorm

De Friezen hadden in de openingsfase het betere spel, maar na een klein halfuur kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Sebastian Holmén. Hij kon een voorzet van Mike Trésor in de verre hoek binnenkoppen. De grootste kans op de gelijkmaker was voor Henk Veerman. Een lage voorzet van Lasse Schöne werkte hij echter in de handen van doelman Arijanet Muric.

Genadeklap

Na tien minuten in de tweede helft verdubbelde Kwasi Wriedt de voorsprong van Willem II. Ook hij scoorde met een kopbal in de verre hoek, deze keer kwam de voorzet van Ché Nunnely. Drie minuten later was hij de man van de genadeklap. Vangelis Pavlidis kon de bal in eerste instantie niet voorbij doelman Erwin Mulder krijgen, maar een tweede instantie lukte Nunnely dat wel.

Met nog twintig minuten op de klok kwam Heerenveen nog wel terug, nadat Joey Veerman een combinatie met Henk Veerman af kon maken. De Friezen zetten in de slotfase nog wel veel druk op Willem II, maar het bleef bij de eretreffer van Veerman. Doelman Muric van Willem II kaam eins net yn de problemen.