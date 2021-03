Cambuur Sjoernaal: Leeuwarders krijgen Deventer muur niet omver

Er stond nogal wat op het spel voor SC Cambuur en tegenstander Go Ahead Eagles. Beide ploegen konden de derdeperiodetitel nog winnen en bovendien op de ranglijst goede zaken doen. Maar beide clubs moeten het doen met een puntje. Een verdedigend spelend Go Ahead Eagles houdt Cambuur in De Adelaarshorst op een doelpuntloos gelijkspel.

Bekijk hieronder het nieuwe Cambuur Sjoernaal: