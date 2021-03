Femke Wiersma in Lemmer: "BBB wordt de verrassing van de wedstrijd"

Wiersma denkt dat BBB volgende week wel eens 'de verrassing van de wedstrijd' kan worden. Ze denkt dat opiniepeilers de plattelandsstem en daarmee ook de BBB over het hoofd zien. "Op het platteland wordt veel minder gepeild. Mensen in het buitengebied geven zich minder snel op voor zoiets en dan krijg je een vertekend beeld." Op basis van de signalen die de partij zelf krijgt, rekent Wiersma in elk geval op één zetel in de Tweede Kamer, ook al is de partij tot nu toe bij de opiniepeilers niet in beeld.

De opkomst van de BBB zal het CDA waarschijnlijk stemmen kosten, denkt Wiersma. Veel boeren op het platteland stemmen traditioneel op het CDA, maar voor de jonge boeren geldt dat veel minder. Onvrede over de stikstofregels speelt daarin een grote rol, maar er is meer. "Landbouwgrond is het goud van Nederland. Dat mag niet opgeofferd worden aan natuurgebieden of zonneparken", zegt Wiersma tegen haar achterban. "Het gaat ons om het belang van het buitengebied. Dat telt in Den Haag niet mee. Er worden allemaal plannen voor bedacht, zonder dat de bewoners erover mee kunnen praten en dat moet anders."