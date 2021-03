Opstappend stichtingsbestuur is bezorgd over toezicht bij Cambuur

"De druk werd enorm, dus we hadden geen keuze. De oneigenlijke druk die op de stichting is uitgevoerd, dat voelt niet heel fijn. Van alle geledingen binnen de club. Het is heel spijtig, want we hadden hele goede redenen om het te doen zoals we het wilden doen", vertelt Anceaux, waarbij hij doelt op de oplossing die het stichtingsbestuur heeft aangedragen. Ze zouden daarin na het seizoen opstappen, met twee leden van de raad van commissarissen. Maar die oplossing zagen de sponsoren en supporters niet zitten.

"Verkeerd geïnterpreteerd"

Voor de oorsprong van het conflict moeten we terug naar november 2020, toen het stichtingsbestuur Ype Smid voordroeg als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Normaal gesproken draagt de raad van commissarissen zelfs mensen voor, maar dat orgaan vroeg om hulp, zo vertelt Anceaux. "In principe stellen zij zelf een kandidaat voor en wij benoemen diegene. Ze konden niemand vinden en dus hebben wij dat gedaan. Daar is allemaal commotie over ontstaan. Dat ontsloeg ons niet van de taak om aanvulling te zoeken voor de raad van commissarissen, omdat het stadiondossier nogal zwaar is. Die aanvulling hadden wij gevonden en wij wilden twee commissarissen benoemen. De directie en raad van commissarissen vonden dat goed en dan zouden wij daarna weggaan, want onze klus was dan geklaard. Achteraf bleek dat wij dat verkeerd geïnterpreteerd hebben als stichting."

De zaak kwam in een stroomversnelling toen trainer Henk de Jong en technisch manager Foeke Booy donderdag bij Voetbal International aangaven dat ze hun toekomst verbinden aan die van de twee directieleden Ard de Graaf en Gerald van den Belt. Dat zorgt voor nog meer druk op het stichtingsbestuur, zo zegt Anceaux. "Als zelfs de technische staf, die in de kleedkamer hoort maar niet in de bestuurskamer, zich ermee gaan bemoeien. Ik zie bij Ajax niet gebeuren dat Ten Hag op de camera vertelt dat Overmars het niet goed doet. Dat is nogal een statement."