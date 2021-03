Na felle brand zijn er nu plannen voor nieuwbouw van Stille Boot in Heeg

Het bedrijf verkoopt elektronische aandrijvingen voor boten. De botensector heeft niet veel last van de coronacrisis, dus ook bij Stille Boot was het druk. Om die reden moest er na de brand ook snel een ander onderkomen gevonden worden, zodat klanten wel zoveel als mogelijk geholpen kunnen worden. Dat lukte, want al binnen twee dagen had Van Wijk de sleutels voor een pand in Sneek.