Leerlingen in Holwerd houden sponsorloop voor zieke Ilse Lotte (10)

Ilse zit in Holwerd op basisschool de Tijstream. Ook hier waren de kinderen volop aan het hardlopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Voor de school was het een grote klap toen ze hoorden dat hun klasgenote ziek was. "Dit was voor ons de belangrijkste reden om hier wat mee te doen", vertelt directrice Trynke Mulder. Zij heeft daarom alle scholen die bij schoolkoepel Roobol zijn aangesloten benaderd om aan deze actie mee te werken.

Op de school van Ilse werkt ook schoonmaakster Tineke. Zij heeft de KiKa-actie 'Berend' opgezet. Op jonge leeftijd heeft de familie van Tineke afscheid moeten nemen van hun familielid Berend, die ook deze vreselijke ziekte had. Sinds die tijd zet zich in voor kinderkanker. "Ik was erg emotioneel toen ik hoorde dat meerdere scholen geld op gingen halen voor de actie 'Berend', vertelt Tineke. Er is inmiddels rond de 10.000 euro opgehaald en volgens directrice Trynke Mulder komt er nog veel meer bij voor de KiKa-actie 'Berend'.