Bouw van vlot Sterke Yerke IV echt begonnen; "toch een beetje geschiedenis waar je aan werkt"

Vice-voorzitter Wilfred de Jong is heel blij dat de bouw nu echt is begonnen. "Het is indrukwekkend. Zo groot, zo mooi, zo stevig. Als ik dit zie dan krijg ik kippenvel." Het vlot is bijna 15 meter lang en bijna 7 meter breed. Het is het vierde vlot dat stichting Sterke Yerke maakt. Ze willen ermee aandacht geven aan de 'plastic soep' in de oceaan.

De Waddenzee op

Het plan is dan ook om met de Sterke Yerke de Waddenzee op te gaan. "De eerste twee jaar gaan we varen op de Waddenzee. We vragen scholieren om mee te varen. Het is natuurlijk fantastisch om op zo'n vlot te varen in de Waddenzee." Daarnaast is het volgens De Jong ook educatief. "We gaan plastic laten verzamelen zodat ze ook een stukje milieubewust worden. En hopelijk die bewustzijn ook uitdragen."

De vonken spatten van het vlot als Sietse Postma ermee bezig is. Normaliter bouwt hij allerlei verschillende boten, maar de komende maanden mag hij aan de Sterke Yerke bouwen. "Ja dat is prachtig, het is toch een beetje geschiedenis waar je aan werkt."