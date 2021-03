Friese gemeenten kopen 125.500 rode potloden in voor verkiezingen

200 euro meer

Als het gaat om de kosten heeft de gemeente Weststellingwerf daar iets op bedacht. In plaats van de grote potloden te kopen, zoals normaal, hebben ze nu kleine potloden gekocht, en dat scheelt behoorlijk in de kosten. "De grote potloden kosten 1 euro per stuk, maar de kleine maar 8 cent. Normaal geven wij dus ongeveer 1500 euro uit, nu 200 euro meer."

Wat er met de overgebleven potloden gaat gebeuren, hebben de meeste gemeenten nog niet over nagedacht. Weststellingwerf heeft er in ieder geval bewust geen tekst op de potloden gezet zodat die ook voor andere zaken weer gebruikt kunnen worden.

Gemeente Heerenveen heeft een goed doel in gedachten: "Dat wat er over is, gaat naar de Speelgoedbank, kinderdagverblijven of scholen. Of ze gaan voor recycling, of worden na het schoonmaken gebruikt bij volgende verkiezingen."