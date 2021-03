Vijf Friese theaters brengen Wit Konijn Rood Konijn; "Ik zie wel wat er komt"

Theun Plantinga is blij dat hij na een jaar van corona eindelijk weer op de planken mag. "En dan ook nog eens met iets heel bijzonders. Ik krijg vanavond pas op het toneel een envelop met daarin het script van het stuk dat zo'n uur en een kwart uur duurt."

Het stuk is geschreven door de Iraanse Nassim Soleimanpour. Het is een bekend stuk en wereldwijd al veel vaker gespeeld. "Ik weet niet eens of het een monoloog is, ik heb geen idee. Ik wilde nog op Google zoeken, maar er is ook niets van te vinden. De inhoud moet geheim blijven."

"Ik ga er maar gewoon staan"

Plantinga heeft zoiets nog niet eerder gedaan. "Wel improvisatie, maar ik durf het wel aan. Ik vind het een eer dat ik ben gevraagd. Ik heb er zin in, er zijn veel voorstellingen afgezegd. Ik ga er maar gewoon staan en kijk wel wat er komt. Misschien komen er wel balletdanseressen in voor, ik heb geen idee. Ik weet van niets, maar het publiek weet ook van niets. Als het nou heel slecht is, dan ligt het aan het script natuurlijk", lacht hij.

Het is dus de eerste lezing en de première tegelijk. "Er komt maar één versie van. Als ik het morgen weer zou doen, zou ik het anders doen, maar dat kan dus niet. Het is maar één keer te zien. Maar het houdt me wel bezig. Want welke kleren doe ik aan? Misschien moet ik wel wat fysieks doen dus moeten kleren makkelijk zitten of moet ik net een pak aan? Zal ik konijnoren op doen of niet?"

De voorstelling wordt gespeeld voor een lege zaal. "Er zitten een paar medewerkers en wat camera's natuurlijk."