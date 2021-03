Omrop TIP: Gruttoleven bij Fryslân DOK

Broedmachine

De onderzoekers lieten in 2015 en 2016 twee keer veertig grutto-eieren uitbroeden in de broedmachine. Vervolgens brachten Loonstra, Verhoeven en hun medestudenten de jonge grutto's groot in gevangenschap. De dieren kregen een klein zendertje op hun rug. De helft van de vogels werd losgelaten in Polen, de andere helft in Zuidwest-Friesland.

Herman Zeilstra legde het leven van de jonge grutto's: van ei tot kuiken tot volwassen vogel, van dichtbij vast met zijn camera. De beelden van de pas uit het ei gekropen kuikens die uitgroeien tot nieuwsgierige, zelfstandige vogels zijn even informatief als ontroerend.