Cambuurtrainer Henk de Jong: "We hadden moeten winnen, maar elk puntje is er een"

"Deze hadden we moeten winnen", zei trainer Henk de Jong na afloop. "Maar de jongens hebben het goed gedaan, tegen deze geniepige ploeg. Ze zijn goed in vorm. Maar als er één ploeg is, die aanspraak maakt op de winst, zijn wij het wel."

De Jong vond de eerste helft wat slordig, met een paar keer balverlies. "In de tweede helft hebben we niets weggegeven. We kregen wel kansen, maar dan moet hij er wel in gaan." Hij had niet verwacht dat de tegenstander zo defensief zou spelen. "Maar ieder zijn keuze. We hebben wel gespeeld voor de winst. Nu dus één puntje. We staan nog acht punten voor."