Friese moeder baalt: Slob niet vervolgd voor uitspraak over homoseksualiteit

Dat hij hier niet voor wordt gestraft, vindt ze jammer: "Dit had ik wel verwacht. Ik had het idee dat we even op de barricade zouden komen. Even in actie. Maar achteraf kom je erachter dat het je toch meer doet dan je wilt", legt ze uit.

Van Hoorn heeft twee kinderen die LGBTQ+ zijn. Ze was één van elf mensen die aangifte had gedaan tegen de minister. "Ik had erg gehoopt dat het er meer zouden zijn. Ik krijg het gevoel dat we in Nederland steeds meer denken: 'ach laat maar.' Aangifte doen heeft toch geen nut."

De reden waarom Slob niet zal worden vervolgd, heeft met twee dingen te maken. Hij mocht het zeggen op basis van de vrijheid van godsdienst en hij had als minister parlementaire onschendbaarheid. "Onder de vlag van geloofsovertuiging mag blijkbaar alles worden gezegd. Met die parlementaire immuniteit is er volgens het OM dus eigenlijk niets aan de hand."

De uitspraak is voor haar dan ook niet het einde van dit verhaal. "Ik vind dat er iets moet worden veranderd aan de wet van vrijheid voor godsdienst. Ik wil graag de politiek activeren zodat ze hier in de Tweede Kamer iets aan doen. De wet is een groot goed, maar het mag niet in strijd zijn met de rest van de grondwet."